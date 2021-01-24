Белград, 24 января 2021, 17:20 — REGNUM Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса зафиксирован в Сербии. Об этом заявил 24 января президент Сербии Александр Вучич, ссылаясь на данные министра здравоохранения страны Златибора Гончара. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»
По его словам, гражданка Великобритании, которая получила отрицательный результат ПЦР-теста, распространила этот штамм. У её мужа заболевание протекает с осложнениями.
Все контакты этой женщины тщательно отслеживаются, предупредил Вучич в интервью сербскому телеканалу.
Напомним, «британский» штамм коронавируса был выявлен впервые в Великобритании в сентябре 2020 г.