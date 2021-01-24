Москва, , 16:09 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 24 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменён.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в Москве сообщил, что из-за глобального потепления в РФ уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды, а потому жителям страны лучше привыкнуть к аномальным погодным явлениям.