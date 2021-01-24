Загреб, , 16:12 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 января.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ подключено 138 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала пандемии в стране увеличилось до 2996.

В Хорватии всего выявили 227 969 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Напомним, что сутками ранее в Хорватии было подтверждено 599 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 29 смертельных случаев.