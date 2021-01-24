Москва, , 15:55 — REGNUM В сети сегодня, 24 января, распространяется недостоверная информация о том, что один из участников незаконных акций протеста 23 января якобы скончался.

Напомним, что 23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции протестов сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. Протестующие устраивали провокации и атаковали сотрудников полиции. Пострадавшие были с обеих сторон, однако никто не погиб.

Тем не менее сегодня в сети стали распространяться фейки о том, что некий участник протеста «скончался в районной поликлинике» после столкновений с полицией.

Однако эта информация не соответствует действительности. На самом деле на распространяемых фотографиях изображен украинский стример после ринопластики.