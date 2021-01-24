Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В Петербурге суд вынес решение об административном наказании в отношении мужчины, который принял участие в несанкционированной уличной акции сторонников Навального 23 января. Первым, над кем свершилось правосудие, оказался приезжий из Краснодара.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 24 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Московский районный суд Северной столицы, назначил штраф в размере 10 000 рублей Юрию Балабоняну по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Как уточнили в пресс-службе, Балабонян женат, имеет двоих детей, при этом не работает.

Добавим, что по указанной части статьи 20.2.2 КоАП РФ максимальное наказание составляет штраф до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.