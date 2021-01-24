Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Версия игры Hitman 3 для консолей Xbox Series X и Series S получит поддержку технологии трассировки лучей (RTX). Об этом 24 января сообщил портал Wccftech.

Технический директор IO Interactive Маурицио де Паскаль в интервью журналистам подтвердил эту информацию, отметив, что релиз Hitman 3, состоявшийся 20 января 2021 года — это «только начало пути».

"Мы продолжим работать над игрой и добавлять новые функции», — сказал де Паскаль, назвав «замечательным» тот факт, что графические процессоры Series X и S имеют аппаратную поддержку технологии RTX.

Он добавил, что сейчас команда проекта работает над реалиацией технологии в игре, и как только всё будет готово, функция появится в Hitman 3 на новых консолях Xbox.

Ранее IO Interactive объявила, что после выхода Hitman 3 поставит франшизу «на паузу». Следующая игра разработчиков будет про Джеймса Бонда.

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