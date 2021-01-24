Москва, , 15:27 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике намерен проанализировать фейки о несанкционированном митинге и представит итоговый отчет, сообщил глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций — просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчет — сделаем открытым», — написал Хинштейн в Twitter.

В частности, парламентарий обратил внимание на то, что в «ТикТоке» активно качаются фейки о «сакральных жертвах, забитых на митингах».

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне намерена проанализировать ситуацию вокруг несанкционированных митингов, которые прошли 23 января.