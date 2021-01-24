Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Федеральный судья Барбара Ротштайн отклонила иск Parler к компании Amazon, отключившей социальную сеть от своих сервисов веб-хостинга. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале 2021 года крупнейшие интернет-площадки заблокировали учётные записи тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа. После этого сторонники Трампа начали переходить на альтернативные сервисы, одним из которых стала социальная сеть Parler.

6 января сторонники Трампа захватили Капитолий в Вашингтоне, после чего ряд американских компаний принял меры по блокировке Parler, обвинив руководство социальной сети в том, что оно не обеспечивает модерацию сообщений. Функционирование Parler обеспечивалось сервисами веб-хостинга компании Amazon, однако 10 января Amazon приостановила обслуживание социальной сети.

Руководство Parler подало иск к Amazon, обвинив компании в нарушении контракта и антимонопольных законов. Однако федеральный судья Барбара Ротштайн отказа в удовлетворении этого иска, признав действия Amazon законными.

В настоящее время веб-версия Parler остаётся недоступной. На сайте социальной сети опубликовано уведомление о том, что компания планирует решить технические трудности и возобновить работу соцсети в ближайшее время.

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