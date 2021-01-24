Любляна, , 14:25 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 11 150 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1506 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. 192 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 23 января.

С 25 января в Словении пройдёт массовое тестирование на коронавирус в школах, где во вторник начнутся занятия в начальных классах.

В Словении около 157 830 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3360 смертельных случая.