Пермь, , 13:56 — REGNUM В Пермском крае за 23 января обнаружили ещё 295 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 37 772 заразившихся. В больницах находятся 1566 пациентов, в том числе 79 на аппаратах ИВЛ.

За весь период пандемии выздоровели уже 31 158 человек. От COVID-19 скончались 1374 пациента, а от других заболеваний — 1018.