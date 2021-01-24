Белград, , 14:22 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 638 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1709 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 161 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 23 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 380 802, а количество смертельных случаев выросло до 3849 человек.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что он удовлетворен активностью, проявленной гражданами в ходе вакцинации.

«Вакцинация продолжится завтра и в ближайшие дни. Мы довольны активностью граждан и тем, как работает система. Что дает нам надежду и веру в то, что наши граждане избрали путь вакцинации для победы над коронавирусом», — отметил министр.