Такома, , 13:51 — REGNUM Сотрудник полиции в США протаранил на патрульном автомобиле толпу участников уличных гонок, обступивших внедорожник и не дававших ему проехать. Об этом 24 января сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Уточняется, что происшествие, которое засняли на видео очевидцы, произошло вечером 23 января в городе Такома, штат Вашингтон. В полицию поступило сообщение, что проводятся уличные гонки, в результате чего перекресток в центре города оказался заблокирован из-за около сотни зрителей.

При этом, когда патрульная машина с включенной сиреной прибыла на место, толпа обступила автомобиль и некоторые начали бить по его кузову.

Как сообщают правоохранительные органы, сотрудник полиции «опасаясь за свою безопасность, попытался дать задний ход, однако не смог этого сделать из-за толпы». Тогда он поехал вперед и, как это видно на запечатлённых кадрах, протаранил стоявших людей, часть из которых повалилась при этом на проезжую часть, а по одному автомобиль проехал колесами.

Также указывается, что позднее полицейский остановился в безопасном месте для того, чтобы вызвать врачей и в настоящее время пострадавший, о состоянии которого пока неизвестно, госпитализирован. Вместе с тем отмечается, что начато расследование инцидента, сотрудник полиции на время его проведения отстранен от службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петербурге задержан мужчина, который 23 января ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС ГИБДД, а затем нанёс удар еще одному сотруднику полиции.