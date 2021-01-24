Киев, 24 января 2021, 13:51 — REGNUM В украинской армии зафиксирована еще одна смерть инфицированного коронавирусной инфекцией. Умерший работал в ВСУ, сообщили 24 января в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.
За сутки в вооруженных силах Украины было зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь военнослужащих были госпитализированы в медицинские учреждения. Два работника ВСУ и шестнадцать военнослужащих лечатся в амбулаторных условиях.
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На данный момент в ВСУ коронавирусом по официальным данным инфицированы 768 человек. 14 439 человек выздоровели с начала пандемии, 40 человек — скончались.
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