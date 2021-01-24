Подгорица, , 13:50 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1590 проведённых ПЦР-тестов, выявили 447 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 1 человек скончался. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 23 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что 1 скончавшемуся от коронавируса было 75 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 57 929, а количество скончавшихся составляет 766 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 22 января в Черногории было подтверждено 484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 3 смертельных случая.