Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 24 января.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 52 до 90 лет и пятеро мужчин в возрасте от 56 до 89 лет. Ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2488 жителей Ростовской области.

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