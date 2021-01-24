Москва, 24 января 2021, 13:15 — REGNUM Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов считает, что сотрудники правоохранительных органов 23 января, когда в ряде городов России проходили несанкционированные акции протестов сторонников блогера Алексея Навального, очень мягко отвечали на провокации со стороны протестующих.
«Ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер. Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки», — сказал Кирьянов.
Он отметил, что пострадавшие в результате столкновений есть как среди силовиков, так и среди протестующих. Но всё это не критично, так как масштабы протестов были невелики и пострадавших мало.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции протестов сторонников Навального. Протестующие устраивали провокации, атаковали силовиков и всячески нарушали общественный порядок, парализуя жизнь городов.