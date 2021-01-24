Лондон, , 13:15 — REGNUM Исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что течение COVID-19 проходит по-разному у представителей разных рас, провели британские ученые из университета королевы Марии в Лондоне и фонда Barts Health NHS Trust. Данные результаты 24 января обнародованы на портале BMJ Open.

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Исследователи провели анализ данных 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет, у которых был подтвержденный диагноз COVID-19 и которые были госпитализированы в пять британских больниц с 1 января по 13 мая 2020 года. Уточняется, что из этого числа 538 заболевших были выходцами из Азии, 340 — чернокожие и 707 — люди с белой кожей.

При этом отмечается, что пациенты из этнических меньшинств были моложе по сравнению с остальными. Также указывается, что, согласно данным исследователей, люди азиатского происхождения в 1,54 раза, а чернокожие — в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с больными с белой кожей.

Кроме того, уточняется, что вероятность смерти, как показало исследование, у выходцев из Азии была в 1,49 раз выше, а у людей с темной кожей — в 1,3 раза выше, чем у пациентов с белой кожей. В то же время, добавляется, что у выходцев из Азии и чернокожих пациентов риск попасть на ИВЛ и отделения интенсивной терапии оказался на 50−80% выше, чем у остальных.

Как утверждает один из авторов исследования — специалист по реанимации и анестезии Йизе Ван, данные результаты говорят о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп. Вместе с тем, ученые заявили, что в ходе исследования они изучали данные многих пациентов, но не сумели сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности.

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