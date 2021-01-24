Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга извинились перед женщиной, к которой на незаконной акции протеста применил силу правоохранитель. Об этом 24 января сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вечером 23 января к данной женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник Сергей Музыка.

«Несколько раз извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также любую помощь. Маргарита Юдина извинения приняла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку по факту инцидента с участием женщины и правоохранителя проведет главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.