Калуга, , 12:23 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 января. Днём ранее, 23 января, в регионе было зарегистрировано 156 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 911 человек, 1896 человек находятся на лечении, 22 тыс. 807 человек выздоровели, 208 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (385), в Обнинске (151), Боровском (117) и Кировском (111) районах.

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