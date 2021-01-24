Донецк, 24 января 2021, 12:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате исследований было подтверждено 60 случаев инфицирования коронавирусом. Еще у 24 человек диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологически, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»
С начала пандемии в Республике было подтверждено 19 222 случая инфицирования SARS-CoV-2. 10 397 инфицированных выздоровели, 1702 человека скончались.
7123 пациента на данный момент получают лечение как в условиях стационаров медицинских учреждений, так и амбулаторно.
Читайте также: В ДНР с начала пандемии выявили более 19 тыс. носителей SARS-CoV-2