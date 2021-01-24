Донецк, , 12:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате исследований было подтверждено 60 случаев инфицирования коронавирусом. Еще у 24 человек диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологически, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

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С начала пандемии в Республике было подтверждено 19 222 случая инфицирования SARS-CoV-2. 10 397 инфицированных выздоровели, 1702 человека скончались.

7123 пациента на данный момент получают лечение как в условиях стационаров медицинских учреждений, так и амбулаторно.

«За сутки выявлено 68 случаев пневмоний… Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1678 пациентов с пневмониями, из них 670 на кислородной поддержке (+16 за сутки)», — добавили в пресс-службе Минздрава Республики.

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