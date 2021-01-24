Париж, , 12:11 — REGNUM Третий по счету карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, намереваются ввести власти Франции. Об этом 24 января сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По информации последнего, решение о третьем введении связанных с пандемией коронавируса карантинных мер «находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия».

Также указывается, что данный карантин должен будет стартовать в конце следующей недели и продолжаться «по меньшей мере», на протяжении трех недель. Отмечается, что введение данных ограничений объясняется распространением новых штаммов коронавируса и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Франции выявлено в общей сложности свыше 3,093 млн носителей коронавируса.