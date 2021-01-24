Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 19:00 (16:00 мск) 23 января было подано свыше 11 тыс. заявок на получение единовременных пенсионных выплат, сообщили в пресс-службе «Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана» («Отбасы банк»).

Заявки на получение части пенсионных накоплений были поданы через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz, которая начала принимать их накануне, 23 января, в 09:00 (06:00 мск).

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В качестве целей получения выплат жители республики указывали: погашение ипотечного займа; полный выкуп жилья; уступка пенсионных накоплений близким родственникам; оформление ипотечного займав «Жилищном строительном сберегательном банке Казахстана».