Екатеринбург, 24 января 2021, 11:51 — REGNUM В Свердловскую область поступило ещё 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Это самая крупная партия за последнее время, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Mos.ru

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»Но мы ожидаем, что дальше объёмы будут только расти», — подчеркнул глава региона.

25 января препарат отправят в муниципалитеты на пункты вакцинации. Куйвашев отметил, что если раньше от COVID-19 прививали только определённые категории населения, то теперь привиться могут все желающие. И добавил, что жители региона хотят и готовы вакцинироваться и тем самым защитить себя и своих близких от COVID-19.

«Ведь именно вакцинация — это путь к окончанию эпидемии», — заявил Куйвашев.