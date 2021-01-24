Рязань, , 16:43 — REGNUM Ещё 112 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 24 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 109 человек.

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Темп прироста за сутки составил 0,5%. С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 21 тыс. 147 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 19 тыс. 269 человек.

В лечебных учреждениях находятся 457 пациентов с COVID-19, в том числе один ребёнок. К аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.