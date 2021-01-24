Брянск, , 16:40 — REGNUM В Брянской области 24 января подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1877 тестов. Скончались три человека.

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Всего в Брянской области выявлены 27 тыс. 797 носителей инфекции. Выздоровели после лечения 26 тыс. 820 человек, в том числе 169 — за минувшие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, всего от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 238 пациентов.

С начала пандемии лаборатории провели 406 тыс. 312 исследований на коронавирус. Первый компонент вакцины «Спутник V» с начала массовой вакцинации получили 9918 жителей Брянской области.