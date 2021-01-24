Челябинск, , 11:41 — REGNUM В Челябинской области за 23 января выявили ещё 292 носителя коронавирууса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 43 237 заразившихся. Из них выздоровели пока 29 435 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 12 165. Что касается умерших, то за последние сутки в регионе подтвердили кончину десяти человек от COVID-19 и ещё пятерых — от иных заболеваний.