Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ установили личность мужчины, который ударил кулаком в лицо сотрудника полиции 23 января в ходе несанкционированной уличной акции в Санкт-Петербурге. От удара полицейский навзничь упал на проезжую часть, после чего злоумышленник ударил его коллегу и скрылся в толпе. Но вскоре он был установлен и задержан.

Николай Девятый Цитата видео ГУ МВД России по СПб и ЛО

Напавшим на полицейских оказался 36-летний Николай Девятый, уроженец Архангельской области, работающий IT-специалистом в частной фирме. В отношении него расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок злоумышленник нанес ему удар кулаком в лицо. От удара полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, подозреваемый также ударил другого полицейского, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в распространенном 24 января сообщении Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, на кадрах оперативного видео задержанный признаётся в том, что именно он напал на полицейских, которые устанавливали ограждение на проезжей части.

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