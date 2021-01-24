Москва, , 12:11 — REGNUM Распоряжение о распределении 4,7 млрд рублей в регионах РФ для стабилизации цен на хлебобулочные изделия подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 24 января сообщает пресс-служба российского правительства.

«Между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующее распоряжение подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, известно, что данное решение является часть комплекса мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан правительством страны по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что в случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно правительство РФ может установить для них предельный уровень стоимости, как это ранее было сделано с ценами на сахар и подсолнечное масло.