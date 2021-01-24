Москва, , 10:59 — REGNUM В московских аэропортах задержаны или отменены более 20 авиарейсов. Об этом сегодня, 24 января, сообщается в сервисе «Яндекс. Расписание».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным сервиса, в 10:12 в аэропорту «Внуково» задержаны девять авиарейсов, один авиарейс отменен.

В аэропорту «Домодедово» задержали семь авиарейсов, отменили два.

В «Шереметьево» задержаны три авиарейса, один отменен.

Стоит отметить, что в столичный регион пришла оттепель — воздух прогрелся до +5 градусов Цельсия, наблюдается сильный туман, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.