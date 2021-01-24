Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Вашингтон осуждает применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ, которые произошли 23 января в российских городах. Об этом 24 января заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

«Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов на этих выходных в городах по России», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа.

Также он призвал российские власти освободить всех задержанных, а также выступил «за немедленное и безусловное освобождение (блогера) Алексея Навального».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в США произошел захват здания Капитолия США сторонниками тогдашнего президента страны — Дональда Трампа — который в итоге был разогнан американскими правоохранителями и в результате всего этого были постадавшие. На данный момент уже свыше 120 жителям США предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате данного здания.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американских дипломатов в России вызовут в российское министерство иностранных дел из-за публикаций «маршрутов протестов» в российских городах.