Ереван, , 11:00 — REGNUM В Армении за сутки выявили 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

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На данный момент в стране было выявлено 166 036 случаев заражения, 3039 из которых оказались смертельными (за сутки скончались пять человек). С начала пандемии в Армении побороли коронавирус 154 708 инфицированных, за сутки выздоровели 173 человека.

«На данный момент 7538 пациентов проходят лечение», — добавили в Минздраве.

С начала эпидемии в стране провели 636 765 тестов для диагностики коронавируса, 1953 из которых были проведены накануне.

Также в минувшие сутки зарегистрировали четыре смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших в результате наличия иных заболеваний. В Армении зарегистрировали 751 подобный случай смерти.