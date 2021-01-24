Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Проверку по факту инцидента с участием женщины и правоохранителя проведет главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом 23 января сообщила пресс-службы ведомства.

«ГУ МВД России проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

При этом ранее в интернете появилось видео, на котором двое правоохранителей сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала Санкт-Петербурга и им навстречу выбегает женщина, которая пытается их остановить. После этого один из правоохранителей применяет силу в отношении данной женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД России и Генпрокуратура предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, которые были запланированы в российских городах на 23 января.