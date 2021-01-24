Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге задержан мужчина, который 23 января ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС ГИБДД, а затем нанесший удар еще одному сотруднику полиции. Злоумышленник сам рассказал об обстоятельствах нападения на видеозаписи, распространенной пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, нападение на полицейского, который после удара в лицо упал на асфальт, было зафиксировано журналистами в ходе освещения несанкционированной массовой акции и вызвало большой общественный резонанс.

На видеозаписи мужчина признаётся, что 23 января на Сенатской площади он взобрался в стоявший на проезжей части эвакуатор ДПС.

«После того, как вышел сотрудник ДПС, я спустился. В ответ на то, что он попытался меня схватить за плечо, я ударил его кулаком в лицо и побежал», — говорит задержанный. Между тем, на видеозаписи инцидента хорошо видно, что удар в лицо был вообще ничем не спровоцирован, никаких силовых действий в момент нападения на него полицейский не предпринимал.

Далее на видео записи мужчина признаётся, что начал убегать, но другие сотрудники ДПС его почти догнали. «Я остановился, ударил второго коллегу и убежал, они меня уже не преследовали», — говорит задержанный.

Напомним, по факту нападения на полицейских органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

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