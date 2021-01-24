Москва, , 10:25 — REGNUM Распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей Дальневосточного Федерального округа (ДФО) подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 24 января сообщает пресс-служба российского правительства.

«На субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что имеется ввиду сумма в 5 млрд рублей и уточняется, что, предположительно, благодаря данной мере как минимум 450 тысяч человек смогут экономить на авиационных перелетах.

Кроме того, добавляется, что субсидии на авиабилеты получат все категории пассажиров, которые зарегистрированы по месту проживания в регионах, который входят в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ уже выделило 5,8 млрд рублей на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане до 23 лет).