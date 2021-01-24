Москва, , 16:10 — REGNUM На семь наиболее частых вопросов при вакцинации от COVID-19 ответил 24 января в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

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Как отметил врач, в данный момент в России используются две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и с учетом некоторой разницы между данными препаратами, жителям РФ рекомендуется выбирать одну из этих вакцин по совету врача.

При этом он указал, что больные с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями тоже могут проходить вакцинацию, так как в их случае особенно важно защититься от данной инфекции.

«Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий», — уточнил Мясников.

Также медик добавил, что тем, кто уже переболел новым заболеванием, не нужно проходить вакцинацию до осени, так как иммунитет может сохраняться и в течение более долгого времени, пояснив, что современные вакцины также покрывают новые мутации коронавируса.

«Для того, чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30−40 процентов», — сказал он.

Кроме того, Мясников опроверг информацию о том, что жителей РФ не будут пускать в ЕС без прививки препаратом от компании Pfizer, однако допустил, что в будущем там могут начать ориентироваться на уровень защитных антител от коронавируса.

Помимо этого, врач призвал тех, кто уже перенёс новую инфекцию, не испытывать комплексов из-за низкого уровня антител, так как у таких людей наличествует клеточный иммунитет — клетки «памяти». Последние в случае новой встречи с SARS-CoV-2 сразу начнут выработку антител.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Ямале прививку от коронавируса поставили уже более 1940 человек, из них более 750 человек прошли два этапа вакцинации