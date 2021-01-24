Москва, , 09:42 — REGNUM Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на семь самых популярных вопросов о вакцинации от коронавируса. Свои ответы он опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Вакцина «Спутник V» Николай Хижняк (с) ИА REGNUM

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Мясников напомнил, что сейчас в России доступны две вакцины от коронавируса — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцины несколько отличаются друг от друга и гражданам стоит принимать решение о прививке той или иной вакциной на основании рекомендаций врачей.

Он подчеркнул, что те люди, которые страдают онкологическими заболеваниями или другими тяжелыми болезнями, могут прививаться от коронавируса, так как для них особенно важна защита от инфекции. Все дело в том, что у таких людей иммунный ответ может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но пренебрегать хоть какой-то возможностью защиты от фатальных последствий, вызванных коронавирусом, не стоит.

Тем, кто перенес заражение коронавирусной инфекцией, не стоит прививаться до осени 2021 года, потому как иммунитет у них вполне может сохраниться даже на более длительный срок.

Чтобы снизить количество тяжелых случаев заражения коронавирусом в стране, необходимо вакцинировать порядка 30−40% населения — тогда эпидемиологическая нагрузка в существенной степени ослабнет.

Мясников считает, что информация о том, что граждан России якобы не будут пускать в Европейский Союз и США без вакцины от компании Pfizer — это миф. Врач вообще уверен, что в будущем контроль за эпидемиологической ситуацией будет осуществляться через экспресс-измерения уровня защитных антител, а не по факту постановки той или иной прививки.

Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию и посредством анализов установил, что уровень антител у них довольно низкий, не стоит комплексовать. У таких людей все равно есть клеточный иммунитет — так называемые клетки памяти, которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.