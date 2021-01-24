Салехард, , 09:35 — REGNUM На Ямале прививку от коронавируса поставили уже более 1940 человек, из них более 750 человек прошли два этапа вакцинации, сообщает региональный оперативный штаб.

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Первые в очереди на прививку от COVID-19 — педагоги, соцработники, полицейские, спасатели, волонтеры, граждане, старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что после поставки на Ямал крупной партии вакцины от коронавируса в начале февраля начнётся массовая вакцинация.