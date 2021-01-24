Ташкент, , 10:03 — REGNUM В Узбекистане у студента факультета русского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета 22 января выявили коронавирусную инфекцию, в связи с чем всем, кто контактировал с инфицированным, а также остальным студентам данного факультета рекомендовано соблюдение режима самоизоляции в течение четырнадцати дней, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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Данные меры были введены не только для студентов факультета русского языка и литературы, но и факультета иностранных языков, так как все они обучаются на четвертом этаже здания вуза. Данные студенты четырнадцать дней будут обучаться в онлайн-режиме.

Со следующей недели, которая начнется 24 января, студенты вторых, третьих, четвертых курсов данных факультетов будут сдавать экзамены зимней сессии в онлайн-режиме. А студенты первого курса вернутся к обучению в традиционном очном формате 8 февраля.

Входы и выходы в здание факультетов русского языка и литературы и иностранных языков полностью изолированы. Здесь в течение недели будет проводиться медико-санитарная уборка. Территория факультетов закрыта и контролируется.

Студенты остальных факультетов продолжают обучение в обычном режиме. Входы и выходы из зданий осуществляются через коридоры, а для каждого факультета и курса предусмотрен свой маршрут.

Кроме того, входы, выходы, корпуса и территории учебного заведения оборудованы специальными медицинскими приборами и санитарными узлами, где измеряют температуру тела. В университете работает команда специализированного медицинского персонала и врачей. В учебных корпусах и общежитиях установлены аварийные изоляторы, закуплено достаточно лекарств, добавили в пресс-службе вуза.

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