Москва, , 09:26 — REGNUM В 2021 году в России появились новые штрафы для автомобилистов, которые ранее не были предусмотрены.

Так, штраф на сумму до двух тысяч рублей грозит автомобилистам, которые затеяли мойку своего автомобиля в запрещенных местах.

Штраф на сумму от 1,5 до 4 тысяч рублей грозит автомобилистам, которые остановили свое транспортное средство на газонах и других областях с зелеными насаждениями. Такой же штраф грозит и за проезд по подобным территориям.

В Кодексе об административных правонарушениях появилось наказание за оставление разукомплектованного или брошенного автомобиля. За это теперь грозит штраф от тысячи до трех тысяч рублей, поначалу это может быть предупреждение. Эту меру уже прозвали «штрафом за автохлам». При этом критерии, по которым машина будет считаться брошенной или разукомплектованной, установило министерство юстиции РФ, в самом КоАП этих критериев нет.

Довольно серьезный штраф установлен за отказ от медицинского освидетельствования при наличии в салоне автомобиля несовершеннолетнего — 50 тысяч рублей. Кроме того, за это может грозить лишение водительских прав на 2−3 года.

Активно продолжается внедрение процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий, в которых нет пострадавших по системе так называемого европротокола. В тестовом режиме начало работать специальное мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно зафиксировать детали аварии и направить в страховую организацию извещение в электронном виде.

Стоит отметить, что министерство юстиции и министерство внутренних дел нацелены на дальнейшее ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения. Так, оба министерства предлагают ввести норму, согласно котороой, водитель будет лишаться прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года.