Бишкек, , 09:01 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 104 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 24 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

С начала пандемии в республике выявили 83 900 носителей коронавирусной инфекции, 79 927 из которых преодолели инфекцию (155 человек за сутки), 1400 человек скончались (два человека за сутки).

На текущий момент в Киргизии лечение получают 1643 инфицированных коронавирусом, 676 из которых лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 967 — лечатся амбулаторно.

За сутки было зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом медицинских работников. Трое медработника завершили соблюдение режима самоизоляции.

С начала пандемии в Киргизии было зарегистрировано 4168 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4075 из которых выздоровели.

Читайте также: В Киргизии признали — «дальше падать некуда»