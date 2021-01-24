Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 218 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 24 января: Сургут — 38 случаев; Ханты-Мансийск — 21; Нягань — 19; Нефтеюганский и Сургутский районы — по 13; Советский район — 12; Нижневартовск — 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 24 января 46 324 случая. Излечились 42 876 человек, 642 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 24 января составляет 0,98.