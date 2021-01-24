Каир, , 08:20 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Египте. Об этом 23 января сообщил в эфире национального египетского телеканала президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Как пояснил египетский лидер, в первую очередь вакцинация коснётся врачей и медицинских работников, чьим местом работы являются карантинные госпитали, а также больницы общего профиля. Кроме того, в первую очередь будут привиты пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями. В дальнейшем вакцинация охватит все категории населения страны.

Для проведения экстренной вакцинации в Египте была одобрена китайская вакцина Sinovac корпорации Sinopharm. Она была получена из ОАЭ на безвозмездной основе и протестирована Управлением Египта по лекарствам при участии более трёх тысяч добровольцев. Кроме того, в стране в приоритетном порядке проводятся клинические испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Египет стал крупнейшим в мире импортёром китайской вакцины Sinovac от COVID-19.

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