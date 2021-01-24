Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной известного телеведущего Ларри Кинга выразило посольство России в США. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой российского посольства.

«Были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя», — сказано в сообщении посольства РФ в США.

Российские дипломаты назвали Ларри Кинга «единственным в своем роде, профессионалом, легендой» и отметили, что за 60 лет деятельности телеведущий взял интервью у десятков тысяч самых знаменитых и выдающихся людей планеты. В посольстве заявили, что Ларри Кинга будут помнить прежде всего как человека, обладающего искусством вовлекать собеседников в непринуждённый разговор, давая ему возможность самому рассказать свою историю.

«По Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком», — отметили в российском посольстве.

Напомним, легендарный телеведущий и журналист Ларри Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ларри Кинга.

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