Москва, 24 января 2021, 01:12 — REGNUM Введение международного сертификата о вакцинации от COVID-19 на данный момент маловероятно из-за трудностей с согласованием параметров такого документа. Об этом 23 января заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести субботы» в эфире телеканала «Россия-24».
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Голикова пояснила, что согласовать все параметры международного сертификата по вакцинации от COVID-19 «невозможно по определению». Именно из-за таких сложностей у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть лишь один такой сертификат — о вакцинации от жёлтой лихорадки.
Как отметила Голикова, у каждой страны есть характерные нюансы, которые затрудняют утверждение единого международного свидетельства о вакцинации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Голикова назвала недопустимым введение документа, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19, так как это будет равносильно введению ограничений на передвижение человека и будет воспринято гражданами как принуждение.
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