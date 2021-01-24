Москва, , 00:12 — REGNUM Информация, согласно которой Россия якобы отказала в предоставлении дипломатической визы кандидату на должность руководителя представительства NASA (имя не называется) в РФ в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 января в социальной сети Facebook.

«Зачем он в России вообще нужен? Вернее кому он нужен?», — задаётся вопросом Nina V.

Многие пользователи пришли к выводу, что представительство американской компании на территории Российской Федерации не должно быть и вовсе. Они аргументируют это тем, что руководство США неоднократно называло Россию своим врагом.

«А на черта нам тут офис агентства страны, считающей Россию врагом?», — пишет Michael D.

Многие пользователи уверены, что вместо того, чтобы не давать возможности представителям организации въезжать на территорию нашей страны, необходимо вовсе ликвидировать данное учреждение.

«Целесообразно не сокращать штат NASA, а вовсе его закрыть на территории Российской Федерации», — считает Евгений Г.

Нашлись и те, кто предположил, что данный шаг может спровоцировать руководство США на ответные меры. Они уверены, что это может коснуться не только взаимодействие стран по вопросу космоса, но также и продуктовую сферу.

«Может, конечно, был повод отказать, просто потом не удивляйтесь, когда они откажутся доставлять, и космонавтов, и продукты в Россию!», — написал Azer Q.

Напомним, 23 января РИА Новости сообщило, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России (имя не называется) не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов.