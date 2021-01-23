Москва, , 23:36 — REGNUM В России сегодня, 23 января, на незаконных акциях в разных регионах страны в общей сложности было задержано около 300 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

ОМОН Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

«Сейчас ведется подсчет. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России», — сообщила она на своем сайте.

По её словам, в Москве было задержано около 70 детей, в Санкт-Петербурге — порядка 30. В основном несовершеннолетние пришли на акции из любопытства, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

Читайте также: Детский омбудсмен: Во Владивостоке провокаторы прикрывались детьми