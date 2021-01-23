Париж, , 23:29 — REGNUM Во Франции сильно сократилось количество ходатайств о предоставлении убежища и число случаев депортации. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Франции.

Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы в эмиграционные дела Франции. В 2020 году ввиду неблагополучной санитарной ситуации и закрытия границ во Франции уменьшился поток желающих получить статус беженца.

«COVID-19 может приводить к замедлению перемещения мигрантов или даже спровоцировать их бегство из страны», — говорится на сайте министерства.

Всего по данным префектур Франции в 2020 году было зарегистрировано около 81 669 ходатайств о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем в 2019 году, когда их количество достигало 138 420. Среднее время рассмотрения ходатайства увеличилось с 161 дня в 2019 до 262 дней в 2020. За 2020 год 24 118 человек смоÐ �ли получить беженство, что составляет 24% от общего числа рассмотренных ходатайств, в 2019 году статус беженца получило свыше 36 тыс. человек. Количество случаев депортации в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 52% — с 18 906 до 9111.

Напомним, что последние несколько лет нелегальная миграция во Франции является одной из самых острых социальных проблем. До 2019 года запросы на предоставление убежища продолжали ежегодно расти, власти в свою очередь не скрывали заинтересованности в уменьшении их количества и изменении тенденции.