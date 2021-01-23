Тирана, , 22:57 — REGNUM В субботу, 23 января, в Албании в результате исследования 3513 образцов выявили 786 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на сто выше, чем в среднем ежедневно выявлялось в течение предыдущей недели.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и местные специалисты предполагают, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. Ещё 489 человек были признаны излечившимися.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 71 441 случай заражения коронавирусом. 43 384 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1310 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 26 747 человек, из этого числа три пятых — 15 654 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 271 пациент, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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