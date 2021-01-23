Москва, , 23:01 — REGNUM Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Украины, бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что субсидии «угнетают» достоинство жителей страны, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 января в социальной сети Facebook.

«Революция достоинства унизила достоинство украинцев — отменить революцию и вернуть достоинство», — шутит Борис А.

Многие пользователи пришли к мнению, что ситуация, в которой оказался народ Украины, была создана руками самих же граждан этой страны. Они уверены, что ответственность лежит в первую очередь на населении, которое само выбрало тех политиков, которые их же и унизили.

«А кто сделал украинцев бедными? Правильно, те самые украинцы, которые скакали на майдане и кушали печенье американцев. Те, кто убивал соотечественников в Донбассе, кто голосовал за Виктора Ющенко, Петра Порошенко, Владимира Зеленского. Как говорят во Франции, каждый народ достоин своего правительства. Если перевести на яскраву мову — «Бачили очи що выбиралы ижти хоть повылазьте», — поделился Александр Г.

Некоторые комментаторы попытались «обесценить» высказывание украинского чиновника.

«Нашли где-то в сети глупость, которую ляпнул какой-то чиновник 5 звена, и сделали из этого новость», — написал Max L.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что не только субсидии угнетают достоинство граждан Украины. По видению некоторых пользователей, население угнетает само украинское государство целиком.

«Эта страна сама по себе угнетающая любое достоинство, именно поэтому они табунами в Москву, да и по всему миру тащатся», — пишет Юлия С.

Напомним, 23 января исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что субсидии «угнетают» достоинство жителей страны.