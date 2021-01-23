Москва, , 23:23 — REGNUM «Побочные явления», которые сопровождают пациентов при заболевании COVID-19 и после выздоровления, стали темой для обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook.

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«Обычное воспаление лёгких оставляет следы надолго! Хватит демонизировать COVID! Любая болезнь не возникает из ничего и не исчезает бесследно!», — пишет Елена П.

Некоторые пользователи отметили, что COVID-19 оставил в их организме серьёзные изменения. Они поделились историей того, как болезнь нанесла ущерб их сердечно-сосудистой системе.

«К сожалению. У меня ковид-инфекция дала осложнение на сердце, у родственников на легкие, вирусная двусторонняя пневмония. Что будет дальше с организмом неизвестно. Очень коварная болезнь. Берегите себя», — поделилась Лана К.

Большинство комментаторов отметили, что спустя долгое время после выздоровления их не покидает чувство недомогания. Они уверены, что это однозначно связано с воздействием COVID-19 на организм.

«Я в октябре переболела легко, но с тех пор у меня вечные недомогания», — написала Dasha V.

Помимо прочего, некоторые пользователи отметили, что COVID-19 вызывает выпадение волос. Они уверены, что COVID-19 является крайне опасным вирусом, который не уходит бесследно.

«Бессонница, осложнение на сердце сразу, выпадение волос — через месяц началось. Часто слабость», — пишет Татьяна Ш.

Напомним, 23 января пользователи интернета сообщили о симптомах, которые сопровождают их после болезни COVID-19.